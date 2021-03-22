Раніше звільнений глава Центробанку Насі Агбал допоміг зміцнити турецьку ліру після її падіння до історичних мінімумів

Валюта Туреччини подешевшала на 10,79% в перший торговий день після рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана змінити голову Центробанку країни.

Про це повідомляє Investing.com.

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BBC зазначає, що звільнений глава Центробанку Насі Агбал допоміг зміцнити турецьку ліру після її падіння до історичних мінімумів.

Ердоган несподівано звільнив його в суботу, 20 березня.

Призначений в листопаді Агбал був вже третім главою турецького центрального банку за останні два роки. Він підвищував процентні ставки для зниження інфляції, що перевищує 15%.

Що цьому передувало

7 листопада 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відправив у відставку главу Центробанку країни Мурата Уйсала.

Новим главою Центробанку країни був призначений Наджі Агбал. До цього він займав пост глави стратегічного і бюджетного управління Адміністрації президента країни, а з 2015 по 2018 роки був міністром фінансів.

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Автор: Олена Коваленко