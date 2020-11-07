На цьому тижні курс турецької ліри оновив рекордний мінімум, упавши до 8,49 ліра/$.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відправив у відставку главу Центробанку країни Мурата Уйсала.

Читайте такожЧерез падіння курсу ліри Туреччина зобов'язала експортерів продавати 80% валютної виручкиПро це йдеться в указі, опублікованому в урядовому віснику Resmi Gazete.

На цьому тижні курс турецької ліри оновив рекордний мінімум, він впав до 8,49 ліра/$, колишній мінімум (8,34 ліри) був зафіксований 30 жовтня.

"Глава Центробанку Республіки Мурат Уйсал відповідно до законодавства звільняється від займаної посади", - йдеться в указі.

Новим главою Центробанку країни призначений Наджі Агбал. До цього він займав пост глави стратегічного і бюджетного управління Адміністрації президента країни, а з 2015 по 2018 роки був міністром фінансів.

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Автор: УНІАН