Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок – до 37,80 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок – до 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 42,00 грн.

Війна та курс долара

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, хоча раніше він не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Базовий сценарій Меморандуму з МВФ передбачає, що середній курс долара в 2023 році складе 40,7 грн за долар, в 2024 році - 48,0 грн за долар, в 2025 році - 51,2 грн за долар, в 2026 році - 53,5 грн за долар.

Негативний сценарій передбачає, що курс долара в 2023 році складе 44,4 грн за долар, в 2024 році - 55,4 грн за долар, в 2025 році - 62,2 грн за долар, в 2026 році - 66,5 грн за долар.

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