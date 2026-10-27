Допомога Україні від союзників, що не в ЄС, може скоротитися вп’ятеро у 2027 році, - FT

Як показує аналіз, члени "Великої сімки" – США, Велика Британія, Канада та Японія – разом мають намір надати лише 1 млрд євро.

Брюссель тисне на партнерів з "Великої сімки", щоб ті виділили кошти для України на наступний рік, аби компенсувати очікуване скорочення допомоги з боку країн, що не входять до ЄС, повідомляє Financial Times.

Згідно з прогнозом Європейської комісії, з яким ознайомилося видання, союзники Києва, що не входять до ЄС, на даний момент пообіцяли виділити на наступний рік лише 4 млрд євро, що менше, ніж 19 млрд євро у 2026 році.

Як показує аналіз, члени "Великої сімки" – США, Велика Британія, Канада та Японія – разом мають намір надати лише 1 млрд євро.

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Водночас, видання нагадало, що Київ заявив, що наступного року йому загрожує дефіцит фінансування у розмірі 70 млрд євро. Цю цифру підтвердила Європейська комісія, і вона включає військове фінансування після завершення поставок останніх партій озброєння, передбачених за часів адміністрації Байдена.

В статті вказується, що президент США Дональд Трамп припинив будь-яке пряме фінансування України з боку США.

За даними, ЄС розпочав розробку надзвичайних заходів з метою пошуку додаткових джерел коштів для підтримання фінансової стабільності України наступного року, якщо партнери з НАТО та "Великої сімки" не збільшать свою фінансову підтримку.

Вказується, що представники Європейської комісії працюють над різними варіантами, зокрема над спільним випуском боргових зобов’язань, які будуть обговорені на саміті наприкінці листопада.

За словами дипломатів, лідери на жовтневому саміті також закликали "міжнародних партнерів швидко посилити свою підтримку" і з того часу ведуть двосторонній діалог із Лондоном, Оттавою та іншими столицями.

Видання зауважило, що допомога Україні стала частиною напружених переговорів щодо майбутнього семирічного бюджету ЄС, про який лідери планують домовитися до кінця року, напередодні низки виборів у таких країнах, як Франція та Італія, що може ускладнити прийняття рішень.

"Європа не може самотужки задовольнити фінансові потреби України . . . Міжнародні партнери, зокрема союзники по НАТО, також повинні активізувати свої зусилля", - заявив речник Європейської комісії.

Окремо, за оцінками Європейської комісії, з якими ознайомилася газета, 32 членам НАТО не вистачає 13 млрд євро для виконання взятого цього року зобов’язання виділити Києву військову допомогу на загальну суму 70 млрд євро.

Представник НАТО зазначив, що генеральний секретар Марк Рютте очікує від союзників "продовження потужної підтримки України".

Фінансова допомога Україні від ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Welt, Угорщина, Чехія та Словаччина не хочуть гарантувати новий кредит ЄС для України. Вони вимагають звільнити їх від участі в його фінансовому забезпеченні. У німецьких дипломатичних колах вимогу Угорщини, Чехії та Словаччини різко критикують. Зокрема, через те, що ці країни водночас наполягають на отриманні значних обсягів фінансування з бюджету ЄС.

Також ми писали, що Євросоюз готується переконати Канаду та Велику Британію збільшити обсяг фінансової підтримки України. Джерела в Євросоюзі розповіли Politico, що в умовах зростаючих фінансових потреб Києва та невизначеності щодо підтримки з боку США, Брюссель вважає за доцільне звернутися по кошти до союзників, які не входять до Євросоюзу. Джерела видання в дипломатичних і політичних колах ЄС особливо наголосили, що заклик до фінансування України жодним чином не є критикою на адресу Великої Британії чи Канади.

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