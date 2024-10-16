Україна за літо виконала всі необхідні структурні маяки і показники.

Україна чудово впоралась із виконанням показників програми Міжнародного валютного фонду, що дозволяє правлінню фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш 1,1 мільярда доларів.

Як повідомляє "Голос Америки", про це в коментарі виданню сказав заступник міністра фінансів США Брент Німен. Зазначається, що фонд на робочому рівні схвалив надання траншу ще 10 вересня, але виконавче правління ще не надало остаточне схвалення.

"Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми і близько місяця тому завершила п’ятий перегляд програми МВФ", - каже Німен.

Відео дня

Він переконаний у тому, що правління затвердить п’ятий перегляд і схвалить фінансування на 1,1 мільярда доларів.

"Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому, гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, й Україна продовжить успішно виконувати програму", - додав посадовець.

Співпраця України та МВФ – останні новини

11 вересня Міжнародний валютний фонд заявив, що досяг попередньої угоди з Україною про надання фінансової допомоги в розмірі близько 1,1 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про п'ятий перегляд програми EFF на 15,6 мільярда доларів. За його словами, усі кількісні критерії та структурні маяки до кінця червня було виконано.

5 вересня стало відомо, що МВФ уперше після повномасштабного вторгнення в Україну скерує місію до РФ. Рішення було розкритиковане Україною та кількома країнами ЄС, після чого фонд відклав на невизначений термін заплановані консультації з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: