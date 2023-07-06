Експерти переконані, що дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними.

Такі дані оприлюднили експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації "Прогнозу економіки України на 2023-2024 роки". Експерти вважають, що ситуація надалі може погіршуватися. Якщо населення продовжить емігрувати, не буде кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки, а відтак – країна неспроможна буде не лише обслуговувати бюджет, а й виконувати соціальні зобов’язання.

"Дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків, бо це природньо: якщо на одну працюючу людину припадатиме дві непрацюючих, щоб їх забезпечити, доведеться посилювати податкове навантаження. Відтак, звідси матимемо фіскалізацію економіки", - підкреслила експертка економічних програм UIF Яна Лаврик.

Відео дня

"За нашими підрахунками, наразі в Україні є близько 28,5 млн людей. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона це економічно неактивне населення – пенсіонери, діти. Економічно активними є десь 11,7 мільйона, але працюють реально з них тільки орієнтовно 9-9,3 мільйона. Якщо від цієї цифри відняти ще бюджетників, то залишається 6-7 мільйонів людей, які, по суті, є тією "упряжкою", яка везе на собі всю економіку", - розповіла експерт.

Економіка Україні під час війни

За рік російського вторгнення ВВП України скоротився на 30,4%.

11 лютого 2023 року Moody's дало невтішний прогноз щодо війни та її впливу на економіку України.

Згідно з прогнозом НБУ, в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.

29 березня 2023 року Нацбанк повідомив про те, що прогноз зростання економіки на 2023 рік може бути покращений.

Економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень через два роки після закінчення російського вторгнення. Таку думку озвучив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

За словами Устенка, прямі збитки України від російської агресії оцінюються в 750 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: