За словами Устенка, прямі збитки України від російської агресії оцінюються в 750 млрд доларів.

Економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень через два роки після закінчення російського вторгнення.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ озвучив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

За словами Устенка, прямі збитки України від російської агресії оцінюються в 750 млрд доларів.

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"Якщо додати туди ще так званий непрямий збиток, то сума перевищить 1 трлн доларів, це просто колосальні гроші. Кошти будуть заходити спочатку від заарештованих коштів Російської Федерації, це 300 млрд доларів Центробанку РФ, плюс 150 млрд доларів - це кошти, які є у російської номенклатури", – зазначив Устенко.

Решта пів трильйона доларів - це ті контрибуції та репарації, які довгий час виплачуватиме Російська Федерація Україні.

"Тобто умовно, якщо завтра закінчується війна, то до початку квітня плюс два роки економіка країни має вийти повністю на свій довоєнний рівень", – підсумував Устенко.

Війна і економіка України

За рік російського вторгнення ВВП України скоротився на 30,4%.

11 лютого 2023 року Moody's дало невтішний прогноз щодо війни та її впливу на економіку України.

Згідно з прогнозом НБУ, в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.

29 березня 2023 року Нацбнк повідомив про те, що прогноз зростання економіки на 2023 рік може бути покращений. Зростання ВВП України в 2023 році може перевищити прогнозовані раніше 0,3%, так як спостерігається поліпшення ситуації в енергетичному секторі.

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