Також він додав, що золотовалютні резерви України "залишаються на рекордному рівні, що захищає від різних коливань і зміцнює економічний імунітет".

Ситуація у вітчизняній економіці поступово стабілізується, а у фінансовій системі все знаходиться під контролем.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

"Наша економіка стабілізується, у фінансовій системі все під контролем, надходження до бюджету в січні перевиконані на 7 мільярдів. Гривня на сьогодні, слава богу, вже почувається краще. Вчора зміцнилася на 30 копійок, поступово повертаємося до стабільного і запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є вже позитивна динаміка щодо наших облігацій, їх котирування повертаються на свій колишній рівень, значить фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом", - сказав він.

Читайте такожЗеленський виступив на відкритті сьомої сесії Ради IX склікання (відео)

Також він додав, що золотовалютні резерви України "залишаються на рекордному рівні, що захищає від різних коливань і зміцнює економічний імунітет".

Російська агресія:

Наприкінці січня 2022 року Зеленський заявив, що з української економіки виведено 12,5 млрд доларів через тривожну інформацію, яка пов'язана з можливою зовнішньою загрозою з боку Російської Федерації.