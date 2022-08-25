Йдеться про арештовані кошти "Всеукраїнського банку розвитку".

Понад 300 мільйонів гривень сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра віддали на потреби Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"​Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача віддали ЗСУ. Мова про арештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента", - мовиться у дописі.

Наголошується, що працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови, адже "гроші не мають законного джерела походження".

"Тож банківські робітники за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Утім, зауважили у ОГП, під час здійснення досудового розслідування прокурорами Офісу генпрокурора було накладено арешт на грошові кошти службових осіб "Всеукраїнського банку розвитку" та безпосередньо кошти сина екс-президента. Згодом судовими рішеннями гроші були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів.

"Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента. Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України", - констатували у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, журналісти з'ясували, що компанія, пов'язана із сином колишнього президента України Віктора Януковича Олександром, володіє частиною елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним.

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