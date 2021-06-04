Виявлений бізнес-центр, зокрема, надає в оренду офіс для структур російської нафтогазової компанії "Роснефть".

За інформацією журналістів-розслідувачів, компанія, пов'язана із сином колишнього президента України Віктора Януковича Олександром, володіє частиною елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним.

Зокрема, з російського реєстру нерухомості програма "Схеми" з'ясувала, що власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, і частки власне бізнес-центру є компанія "Прайд-М", повідомляє "Радіо свобода".

Керує компанією Олександр Єрмольчук, тоді як особа з таким самим іменем та прізвищем щонайменше у період 2012-2013 років очолювала два українських акціонерних товариства - "Мако Холдінг" та "Маринсервіс". Згідно з українським реєстром юридичних осіб, бенефіціаром цих підприємств водночас був Олександр Янукович.

Окрім того, журналісти виявили, що за адресою бізнес-центру Atlantic прописана фірма "Восточний альянс", власником якої є Едуард Слинько. Особа з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ", бенефіціаром якої через "Мако Холдінг" також був Олександр Янукович.

Читайте такожСуд дозволив заочне розслідування справи про узурпацію влади ЯнуковичемУ розслідуванні зазначається, бізнес-центр Atlantic, побудований у 2014-му році, розташований неподалік Київського вокзалу, де від будівлі до Кремля 15 хвилин автомобілем. Орендна ставка на рік у цьому бізнес-центрі, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, сягає 600 доларів за квадратний метр. У цьому ж бізнес-центрі орендують офіс структури російської компанії "Роснефть".

На запит до Олександра Януковича прокоментувати інформацію журналісти стверджують, що відповіді не отримували.

Інші компанії, пов'язані із сином Януковича

У 2014 році після виїзду до Росії Олександр Янукович заснував дві компанії – "Арсенал-Інвест" та "Арсенал Істейт". За інформацією з російського реєстру юридичних осіб, фірми працюють як холдингові компанії, а також надають послуги у сфері нерухомості та консалтингу. Російські ЗМІ повідомляли, що компанії Олександра Януковича займатимуться нерухомістю у комплексі споруд заводу "Арсенал" у Санкт-Петербурзі.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з сином екс-президента.

У квітні 2021-го Фонд гарантування вкладів ліквідував ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу - його власником був Олександр Янукович.

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Автор: Катерина Комолова