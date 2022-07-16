Вже майже 470 підприємств відновили свою роботу.

В рамках програми релокації вже 678 українських підприємств перемістили свої потужності із областей, де тривають бойові дії, в більш безпечні регіони.

Як повідомляє Міністерство економіки, з них 68% (467 підприємств) вже відновили свою роботу.

Загалом 1732 компанії подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації.

"Серед підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7%), переробної промисловості (33,1%), інформації та телекомунікації (5,9 %), професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.

Як повідомляв УНІАН, в середині березня в Україні стартувала програма з переміщення українських виробництв з постраждалих від бойових дій регіонів.

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