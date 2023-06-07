Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 7 червня, зміцнився на 5 копійок - до 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок. Загалом він складає 40,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

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Прогноз валютного курсу на червень

Як повідомляв УНІАН, в Україні у червні 2023 року в більшості кас банків курс коливатиметься у межах від 36,80 до 38 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 36,90 до 37,85 грн/дол.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, що стосується курсу євро, то в касах банків цінники по євро будуть в межах коридору від 38,50 до 41,50 грн/євро.

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