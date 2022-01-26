Передбачено, що сукупний розмір аліментів, який підлягає стягненню на дитину, має бути необхідним та достатнім для забезпечення її гармонійного розвитку і не може бути менше 50% прожиткового мінімуму.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (№3881).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 299 народних депутатів із 321, зареєстрованого в сесійній залі.

Законом встановлюється, що якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім'ї, у якій виховується дитина, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Раніше у відповідному положенні жодні конкретні показники по сумі не вказувалися.

Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов'язку всіх зобов'язаних осіб надавати утримання.

При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню на одну дитину, має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини і не може бути менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Раніше у цьому положенні вказувалося, що сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню, не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню з інших членів сім'ї та родичів на одну дитину, становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що сімейне законодавство передбачає додаткові (субсидіарні) аліментні зобов'язання, які виникають у разі неможливості одержання аліментів від осіб, які зобов'язані їх сплачувати в першу чергу, тобто від батьків. Даний обов'язок із утримання покладається на інших членів сім'ї та родичів.

Так, законодавчо закріплюється мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів, у розмірі не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, де йдеться про ухилення від сплати податків, неможливість утримувати дитину чи невідоме місце перебування батьків, вони набирають чинності з 1 січня 2022 року.

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