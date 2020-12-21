Перегляд аліментів викликаний зростанням розміру прожиткового мінімуму.

З 1 січня 2021 року розміри аліментів на дітей залишаться без змін. Ці виплати залежать від прожиткового мінімуму, а він від 1 січня також залишиться без змін, позаяк зріс від 1 грудня. Зростання прожиткового мінімуму та, відповідно, аліментів на дітей 2021 року заплановане від 1 липня та 1 грудня.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Сімейний кодекс України (ч.2 ст.182) передбачає різні розміри аліментів на дітей, які мають бути визначені рішенням суду. Зокрема, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину повинен становити щонайменше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 січня 2021 року (залишився на рівні 1 грудня 2020 року):

для дітей віком до 6 років - 960,50 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1197,50 гривні.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 липня 2021 року:

для дітей віком до 6 років - 1006,50 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1255 гривень.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2021 року:

для дітей віком до 6 років - 1050 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1309 гривень.

Водночас якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 січня 2021 року (залишився на рівні 1 грудня 2020 року):

для дітей віком до 6 років - 1921 гривня;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2395 гривень.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 липня 2021 року:

для дітей віком до 6 років - 2013 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2510 гривень.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2021 року:

для дітей віком до 6 років - 2100 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2618 гривень.

Що цьому передувало

Загальний прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць від 1 січня 2021 року становитиме 2189 гривень.

Найближче зростання передбачено влітку - від 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2294 гривні.

А від 1 грудня - зросте до 2393 гривень.

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Автор: УНІАН