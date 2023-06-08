Великобританія хоче, щоб фірми приватного сектора підписали ділову угоду, погоджуючись інвестувати в Україну.

Великобританія розробляє схему страхування від військових ризиків, яка, як вона сподівається, переконає інвестиційні компанії, а також технологічні, енергетичні та оборонні компанії підтримати відновлення України за допомогою багатомільярдної допомоги.

Як повідомляє Bloomberg, Великобританія проведе конференцію з відновлення України в Лондоні 21-22 червня, щоб заручитися підтримкою світових лідерів і керівників для пропозицій щодо фінансування відновлення країни після війни.

Обговорення між Великою Британією та союзниками України напередодні зустрічі були зосереджені на тому, як заохочувати інвестиції, змушуючи уряди брати на себе витрати зі страхування військових ризиків.

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Великобританія хоче продемонструвати прогрес у схемі страхування цього місяця. Як йдеться в матеріалі, хоча уряди, ймовірно, обіцяють нове пряме фінансування для України, приватні інвестиції, гарантовані урядами, були б більш дешевим способом залучення додаткових коштів.

Також робляться зусилля з лобіювання країн, не пов'язаних безпосередньо з Україною, з метою надання допомоги у відновленні. За словами джерел, Великобританія намагається переконати Саудівську Аравію і Туреччину взяти участь у конференції, вважаючи, що це стане дипломатичною перемогою і пошле сигнал Москві.

Великобританія хоче, щоб фірми приватного сектора підписали ділову угоду, погоджуючись інвестувати в Україну, хоча, за словами джерел, це, скоріш за все, не дасть кожній стороні, що підписала остаточного грошового зобов'язання.

Європейський банк реконструкції та розвитку дав зрозуміти, що планує збільшити капітал для України на цілих 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів) до кінця цього року.

Інвестиції в Україну під час війни

Небезпека військового збитку, а також довготривала політична та економічна нестабільність призвели до того, що вартість страхування інвестицій в Україні різко зросла, часто на шкоду як інвесторам, так і приватним страховикам.

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників розробити механізм гарантування інвестицій.

За оцінками Світового банку, вартість реконструкції для України становитиме близько $411 мільярдів при тому, що станом на грудень 2022 року ця цифра становила $350 мільярдів. З них 14 мільярдів доларів будуть потрібні для критично важливих витрат у 2023 році. Ця цифра може зрости після інтенсивних бойових дій і прориву дамби на цьому тижні.

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