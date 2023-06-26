Новий пакет військової допомоги оцінюється в 110 мільйонів австралійських доларів.

Австралія надасть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю близько 110 млн австралійських доларів (73,5 млн доларів), куди увійдуть бронетранспортери і машини спецпризначення. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе, пише Reuters.

З урахуванням нового пакету загальний обсяг австралійської допомоги Україні складе вже 790 млн австралійських доларів, з яких 610 млн – це військова підтримка. За словами прем'єра, новий пакет серед іншого включає 28 бронетранспортерів M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.

"Ця додаткова підтримка матиме реальне значення, допомагаючи українському народу, який продовжує проявляти велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", — сказав Альбанезе.

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За його словами, цей пакет допомоги ніяк не пов'язаний зі збройним заколотом найманців "групи Вагнера" в Росії. Над наданням цього пакету австралійська влада працювала вже деякий час.

Альбанезе також повідомив, що Австралія продовжить безмитний режим імпорту українських товарів ще на 12 місяців, щоб підтримати економіку України.

Бронетранспортери М113

M113 - Американський бронетранспортер, розроблений в кінці 1950-х і серійно випускався з 1960 року. Тривалий час залишався основним бронетранспортером США, поки його поступово не почала витісняти БМП "Бредлі". М113, в значних кількостях поставлявся в інші країни і активно використовувався в безлічі збройних конфліктів.

Машина морально застаріла. Її броня забезпечує захист тільки від стрілецької зброї і до певної міри від осколків. Бронетранспортер озброєний тільки 12,7-мм кулеметом M2HB.

Такі характеристики не дозволяють використовувати М113 як повноцінну БМП для підтримки піхоти на полі бою. Однак, завдяки гусеничному шасі, машина володіє непоганою прохідністю і може використовуватися для доставки піхоти до переднього краю.

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