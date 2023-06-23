Водночас рішення про новий транш Європейського фонду миру для України швидше за все не буде.

Міністри закордонних справ Європейського союзу прийняли рішення збільшити на 3,5 мільярда євро фонд військової допомоги, який буде використовуватися для фінансування зброї та боєприпасів для України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Очікується, що міністри піднімуть фінансову стелю Європейського фонду миру, бюджет якого в даний час становить близько 7,9 млрд євро, на зустрічі в Люксембурзі в понеділок.

У той же час, за словами чиновників, Угорщина продовжує блокувати виділення ще одного траншу фонду в розмірі 500 млн євро для України.

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Будапешт заявив, що не зніме блокування, поки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку компаній, яких він вважає міжнародними спонсорами війни Росії в Україні.

"У понеділок буде прийнято рішення про поповнення Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро", — сказав на умовах анонімності високопоставлений чиновник ЄС. "Але рішення про новий транш Європейського фонду миру для України не буде, тому що про це ще немає згоди між державами-членами".

Водночас EURACTIV з посиланням на трьох дипломатів ЄС повідомляє, що Угорщина зрештою зняла своє вето.

Видання пише, що офіційно претензії Будапешта пов'язані з тим, що Фонд має допомагати не лише Україні, а й іншим країнам світу. У той же час, раніше Угорщина неодноразово давала зрозуміти, що її претензії пов'язані з включенням OTP Банку до списку спонсорів війни.

"Хоча у Будапешті розуміють, що на підтримку України піде лише 1 мільярд євро, два дипломати заявили, що держави-члени ще не оформили угоду про конкретну суму", - повідомляє видання.

Угорщина і раніше створювала перешкоди для допомоги ЄС Україні

Угорщина через внесення OTP банку до списку спонсорів війни блокувала виділення траншів на військову допомогу для України, а також створювала перешкоди для прийняття 11-го пакету антиросійських санкцій.

Однак все ж Угорщина пішла на поступки і розблокувала прийняття пакету санкцій ЄС.

Водночас, в Угорщині заявили, що претензії щодо України не зняті і країна продовжуватиме блокувати транші Європейського фонду миру для України.

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