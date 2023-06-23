Міністри закордонних справ Європейського союзу прийняли рішення збільшити на 3,5 мільярда євро фонд військової допомоги, який буде використовуватися для фінансування зброї та боєприпасів для України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Очікується, що міністри піднімуть фінансову стелю Європейського фонду миру, бюджет якого в даний час становить близько 7,9 млрд євро, на зустрічі в Люксембурзі в понеділок.
У той же час, за словами чиновників, Угорщина продовжує блокувати виділення ще одного траншу фонду в розмірі 500 млн євро для України.
Будапешт заявив, що не зніме блокування, поки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку компаній, яких він вважає міжнародними спонсорами війни Росії в Україні.
"У понеділок буде прийнято рішення про поповнення Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро", — сказав на умовах анонімності високопоставлений чиновник ЄС. "Але рішення про новий транш Європейського фонду миру для України не буде, тому що про це ще немає згоди між державами-членами".
Водночас EURACTIV з посиланням на трьох дипломатів ЄС повідомляє, що Угорщина зрештою зняла своє вето.
Видання пише, що офіційно претензії Будапешта пов'язані з тим, що Фонд має допомагати не лише Україні, а й іншим країнам світу. У той же час, раніше Угорщина неодноразово давала зрозуміти, що її претензії пов'язані з включенням OTP Банку до списку спонсорів війни.
"Хоча у Будапешті розуміють, що на підтримку України піде лише 1 мільярд євро, два дипломати заявили, що держави-члени ще не оформили угоду про конкретну суму", - повідомляє видання.
Угорщина і раніше створювала перешкоди для допомоги ЄС Україні
Угорщина через внесення OTP банку до списку спонсорів війни блокувала виділення траншів на військову допомогу для України, а також створювала перешкоди для прийняття 11-го пакету антиросійських санкцій.
Однак все ж Угорщина пішла на поступки і розблокувала прийняття пакету санкцій ЄС.
Водночас, в Угорщині заявили, що претензії щодо України не зняті і країна продовжуватиме блокувати транші Європейського фонду миру для України.