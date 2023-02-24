Побоювання Фонду полягають у тому, що широке впровадження криптоактивів може підірвати ефективність монетарної політики.

МВФ виступив проти визнання криптовалютных активів платіжним засобом і закликав не надавати криптовалютам статус законного платіжного засобу.

Як йдеться заяві на сайті МВФ, побоювання Фонду полягають у тому, що широке впровадження криптоактивів може підірвати ефективність монетарної політики.

Також в МВФ припускають, що широке впровадження криптовалют дозволить обходити заходи з управління потоками капіталів і посилить фіскальні ризики.

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У фонді вважають, що регулювання криптовалют має бути розумним, щоб не пригнічувати інновації. Водночас Фонд припускає, що держсектор може використовувати деякі базові технології криптоактивів для своїх цілей.

МВФ дав наступні рекомендації щодо поводження з криптоактивами:

розробіть та забезпечте дотримання пруденційних вимог, а також вимог до поведінки і нагляду до всіх учасників індустрії;

захищайте грошово-кредитний суверенітет і стабільність шляхом зміцнення рамок монетарної політики, не надавайте цифровим активам статус офіційної валюти або законного платіжного засобу;

проаналізуйте та розкривайте фіскальні ризики і прийміть однозначний податковий режим для криптовалют;

встановіть правову визначеність цифрових активів та усуньте юридичні ризики;

створіть спільну систему моніторингу між різними національними агентствами та органами влади;

розробіть міжнародні механізми співпраці для посилення нагляду та забезпечення дотримання правил криптовалют;

слідкуйте за впливом нового класу активів на стабільність міжнародної валютної системи;

остерігайтеся надмірної волатильності потоків капіталу та підтримуйте ефективність заходів з управління ними;

зміцнюйте глобальне співробітництво для розвитку цифрових інфраструктур та альтернативних рішень для транскордонних платежів та фінансування.

Легалізація кріптовалюти

10 липня 2019 року Міністерство цифрової трансформації України заявило про те, що планує за 2-3 роки легалізувати діяльність з майнингу криптовалют.

6 червня 2021 року стало відомо про те, що президент Сальвадора Найіб Букеле має намір направити в Конгрес законопроект про легалізації біткоіни. Президент Сальвадору вважає, що це допоможе людям "за межами формальної економіки" отримати доступ до фінансів.

9 червня 2021 року парламент Сальвадору проголосував за визнання біткоіни платіжним засобом.

7 вересня 2021 року Сальвадор першим у світі визнав Біткоїн законним платіжним засобом.

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