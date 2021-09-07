Сальвадор першим у світі зробив біткоїн законним платіжним засобом. Відтепер банки Сальвадора зможуть приймати такі платежі на рівні з американськими доларами.
Про це повідомляє Reuters.
За словами президента країни Наїба Букеле, легалізація криптовалюти допоможе громадянам заощадити близько 400 мільйонів доларів, які щорічно витрачаються на комісії за перекази з-за кордону трудовими мігрантами.
Водночас критики вважають, що біткоїн, навпаки, збільшить нормативні й фінансові ризики для країни Центральної Америки. Самі ж громадяни остерігаються нестабільності криптовалюти, яка в день може втратити сотні доларів.
Читайте такожЖурналіст створив Idiot Coin для демонстрації божевілля ринку криптовалютПрезидент Сальвадора, своєю чергою, запропонував мешканцям країни по 30 доларів у біткоїнах, якщо вони зважаться на державний цифровий гаманець. Напередодні Букеле придбав 400 біткоїнів, що допомогло підвищити валюту уперше з травня до 52 тисяч доларів.
Перед запуском е-гаманців уряд Сальвадора встановив банкомати, які дозволять конвертувати біткоїни в долари та знімати їх без комісії.
Криптовалюта від початку не була стабільною: у квітні вона зросла до понад 64 тисяч доларів, а у травні 2021-го впала до майже 30 тисяч доларів.
Рішення зробити біткоїн законним платіжним засобом на рівні з американським доларом зруйнувало перспективи пошуку Сальвадором понад 1 мільярда доларів фінансування МВФ.
Аналітики непокояться, що запровадження криптовалюти може сприяти відмиванню грошей і спричинити додаткові проблеми, пов’язані з корупцією у державному секторі й організованою злочинністю.
Букеле обіцяв покінчити з корупцією, але нещодавно адміністрація Байдена внесла деяких його близьких соратників у "чорний список".
Усього за 2 роки президентства Букеле взяв під контроль майже всі важелі влади. Минулого тижня вищі судді, призначені його союзниками, постановили, що Букеле зможе переобратися на другий термін.
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