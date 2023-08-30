Наказ про термінове транспортування яхти на територію РФ Путін віддав за кілька тижнів до нападу на Україну.

Перед вторгненням в Україну президент Росії Володимир Путін наказав перевезти його суперяхту Graceful вартістю 100 мільйонів доларів (75 мільйонів фунтів стерлінгів) з німецької верфі в Гамбурзі в Росію.

Як повідомляє The Gardian з посиланням на матеріали розслідування російської антикорупційної організації, створеної лідером опозиції Олексієм Навальним, що знаходиться у в'язниці, наказ про термінове транспортування яхти на територію РФ Путін віддав за кілька тижнів до нападу на Україну.

Як йдеться в матеріалі, електронні листи показують, що Путін наказав терміново перевезти 82-метрову суперяхту Graceful з верфі в Гамбурзі, де вона проходила ремонт вартістю 32 мільйони доларів до 1 лютого 2022 року.

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Судно відбуксирували з Гамбурга 7 лютого до російського Калінінграду, після того як верфь пропустила крайній термін, призначений на 1 лютого.

Назабаром Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Після вторгнення США, Великобританія та ЄС ввели санкції щодо активів, які належать Росії за кордоном, а десятки суперяхт, що належать олігархам, були конфісковані по всьому світу.

Управління з контролю за іноземними активами уряду США (OFAC) називає Graceful "заблокованою власністю, в якій має інтерес президент Володимир Путін".

В електронному листі, надісланому на гамбурзьку верф Blohm + Voss 19 січня 2022 року, йшлося: "Власник хоче, щоб Graceful був доставлений в Російську Федерацію 1 лютого... будь ласка, мобілізуйте безперебійний екіпаж - 2 зміни". Він продовжив:"Будь ласка, пришвидшіть усі роботи, які можуть перешкодити відплиттю Graceful 1 лютого".

В електронних листах говорилося, що власник хотів перевезти човен в Російську Федерацію для завершення робіт. "Власник не задоволений модернізацією. Він незадоволений затримками в процесі будівництва", - йдеться в листі від групи компаній "Совкомфлот", найбільшої судноплавної компанії Росії. Очікувалося, що роботи займуть більше року.

Зміст електронних листів було розкрито в репортажі російської журналістки-розслідувача Марії Півчих, яка очолює Антикорупційний фонд, створений Навальним.

"Половина країни змушена збирати гроші на нижню білизну і шкарпетки для мобілізованих, робити окопні свічки, а людина, що розв'язала цю війну, витрачає 3 мільярди рублів тільки на ремонт своєї яхти", — йдеться в її звіті.

Яхти Путіна

Судно Graceful, яке також має кодову назву "Косатка" з 15-метровим критим басейном, який можна перетворити на танцпол, — лише одна з кількох суперяхт, пов'язаних з Путіним.

Найбільша суперяхта Путіна, "Шехерезада" вартістю 700 мільйонів доларів, була затримана в італійському порту Марина-ді-Каррара, де вона перебувала на ремонті. США також називають його власником невеликої суперяхти під назвою Olympia вартістю 22 мільйони доларів.

У лютому 2022 року стало відомо про те, хто з мільярдерів РФ не встиг заховати яхти від санкцій.

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