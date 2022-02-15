Деяким російським мільярдерам та топ-чиновникам доведеться "рятувати" з Європи своє безцінне нерухоме майно

Розкішну мегаяхту президента Росії Володимира Путіна, яка коштує 100 мільйонів і раніше стояла у морському порту Гамбурга, евакуювали. Це стало чудовим приводом подивитися, кому ще з російських мільярдерів та топ-чиновників доведеться "рятувати" з Європи своє безцінне нерухоме майно.

Про це йдеться у новому сюжеті проекту "Гроші" на телеканалі 2+2.

Басейни, сауни, куленепробивне скло, десятки обслуговуючого персоналу, ліфти, персональний кабінет для таємничого VIP-власника та навіть міні-водоспад - це справжній пентхаус на воді. 80-метрова яхта Graceful коштує 87 мільйонів євро (понад 2,5 млрд гривень). На цій яхті розважається не якийсь арабський шейх чи мільярдер. На ній відпочивав Путін.

За даними ЗМІ, раніше ця яхта була у Чорному морі. На ній Путін, ймовірніше за все, й зустрічав та приймав у себе в гостях самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його сина. Це було в травні минулого року.

Путін "розжився" такою яхтою у 2014 році, в розпал військового загострення конфлікту на Донбасі. Її будували та збирали у Німеччині. Поки росіяни страждали від бідності, їх президент замовляв собі яхту.

Окрім яхти Graceful у Путіна є ще дві яхти, разом усі вони коштують майже 150 мільйонів доларів. Не відстають від нього й інші мільярдери РФ. І як би країна-агресор не вихвалялася тим, що її військовий флот нібито наймогутніший, насправді яхти "грошових мішків" Кремля коштують дорожче за усі разом узяті нові російські бойові кораблі.

Звичайно, російські мільярдери швартують свої яхти у фешенебельних портах того самого Заходу, який у РФ називають "загниваючим". Проте тепер Путіну більше не вдасться ніжитися на своїх яхтах під європейським сонцем. Яхта Graseful раптом терміново "втекла" з Німеччини до Росії. Усе через те, що вона, як й інші яхти з "потужного російського флоту" може потрапити під серйозні санкції.

Хвилюватися за свої яхти потрібно не тільки Путіну. РФ можуть загрожувати нові санкції, якщо Кремль наважиться почати вторгнення в Україну. Нині у Гамбургу й досі стоїть яхта мільярдера Алішера Усманова. Йому належить одна з найбільших яхт у світі, довжина якої - 156 метрів. Її вартість складає 600 мільйонів доларів. На борту - найбільший басейн, дизельна електростанція, джакузі та навіть вертолітні площадки. Яхта Усманова більше за "величезну гордість" РФ - фрегат "Адмірал Горшков". Але навіть вона не найбільша серед тих, які належать російським мільярдерам.

Роман Абрамович є власником найбільшої яхти серед росіян та третьої у світі за своїми розмірами. Eclipse сягає 162 метрів. Така яхта коштувала Абрамовичу 400 мільйонів євро. Нині стоїть вона біля Домінікани, однак інша його яхта стоїть у Барселоні. На ній є вертолітний майданчик, гараж для водного судна та багато чого іншого.

Також у Барселоні стоїть 70-метровий водний палац Galactica Supernova. Він належить російському мільярдеру та співвласнику "Лукойла" Вагіту Алекперову. В Європі залишається і 85-метрова суперяхта голови "Роснафти" Ігоря Сєчіна, нині вона ходить неподалік Марселя.

Любить яхти й мільярдер Аркадій Ротенберг - спаринг-партнер Путіна по дзюдо. Проте нині він не може потрапити до Італії, де заарештували його активи. Арештовані й дві його яхти, які пришвартовані у берегів Греції та Франції. Інше таке ж судно Ротенберг сховав від санкцій. Ця яхта стоїть біля Стамбула.

Обережно пришвартовує свою яхту і депутат Держдуми РФ від пропутінської партії "Єдина Росія" Андрій Скоч. Чиновник володіє, за даними ЗМІ, 90-метровою яхтою за 135 мільйонів доларів. Її побудували у 2013 році, стоїть вона нині у Дубаї - подалі від санкцій.

Мільярдери вкладають сотні мільйонів доларів у придбання яхти. Щороку вони вкладають приблизно 10% від кожної яхти у їх утримання. Проте найбільше вони бояться не рахунків за обслуговування. Санкції через російську агресію можуть позбавити друзів Путіна усіх їх багатомільйонних "іграшок".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екс-міністр оборони України переконаний, що цього року РФ спробує окупувати Чорне море.

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