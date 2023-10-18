Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 18 жовтня, залишився на попередньому рівні – 38,20 грн за долар в середньому по банках.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

17 жовтня "ПриватБанк" оновив валютний курс. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 37,85 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,50 грн за євро.

Відео дня

Стало відомо, яким буде курс долара найближчими днями. За прогнозом директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, цього тижня вартість долара буде потроху рухатися до позначок, які були на початку керованої гнучкості курсу. Так, курс долара в Україні до 22 жовтня перебуватиме у діапазоні 37,80 - 38,20 грн/дол.

"На мій погляд, готівковий курс продажу долара відчуватиме тиск з боку загального скорочення попиту і конкуренції з безготівковими каналами придбання валюти населенням", - зазначила Золотько.

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