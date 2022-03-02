Також заборонено інвестувати, брати участь або іншим чином сприяти майбутнім проектам, що фінансуються спільно Російським фондом прямих інвестицій.

Європейський Союз заборонив постачати в Російську Федерацію євробанкноти.

Про йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

Зокрема, заборонено продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в євро в Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі, компанії чи установі в Росії, у тому числі уряду і Центральному банку Росії, або для використання в Росії.

Також заборонено інвестувати, брати участь або іншим чином сприяти майбутнім проектам, що фінансуються спільно Російським фондом прямих інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз відключає від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT сім російських банків - "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ". Відповідне рішення вступить в силу 12 березня.