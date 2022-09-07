Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота".

Закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць і довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4 тис. грн.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що у вівторок, 6 вересня, уряд уклав оновлений меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ініціатива дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми "Прихисток".

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть 900 грн замість 450 грн за кожну таку людину на місяць.

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