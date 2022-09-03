Наприкінці опалювального сезону буде прийняте рішення про те, чи буде зменшена компенсація до попередніх цифр, чи залишиться на новому рівні.

Компенсація за прихисток переселенців під час опалювального періоду буде збільшена вдвічі – до 900 грн, підвищення планується з 1 жовтня.

Про це повідомив заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Павло Козирєв.

"Планується з 1 жовтня… Станом на зараз тільки зареєстрованих ВПО 4,48 млн, з них дітей 1,063 млн. Тобто уявляєте, величезна кількість людей, які потребують житла", - сказав Козирєв. Відео дня

За його словами, програмою забезпечення житлом ВПО "Прихисток" вже скористалися трохи більше 0,5 млн людей.

"Зараз це максимально 450 грн на місяць на особу, яку безкоштовно взяли до себе люди. Але наближається зима, і разом з зимою наближається інший зовсім чек на комунальні послуги, в першу чергу, на опалення. І тому запит потужний був на збільшення компенсації", - зазначив заступник міністра.

Козирєв повідомив, що були проведені перемовини з Товариством Червоного Хреста України і досягнута домовленість, яка буде зафіксована на початку наступного тижня меморандумом.

"Ми плануємо, що умовно до кінця тижня вийде постанова уряду, яка запровадить такі правила з 1 жовтня чи з початку опалювального сезону", - зазначив він.

Що стосується тривалості програми, Козирєв зауважив, що наразі ніхто не знає, якою буде фінансова ситуація в квітні, коли завершуєтсья опалювальний сезон.

"Ми домовилися повернутися наприкінці опалювального сезону до цього питання. І дивлячись на ситуацію, наприклад, курсу гривні, приймати рішення остаточне, чи повертатися до якихось старих цифр, чи залишати компенсацію на рівні, який був взимку", - сказав уповноважений з питань ВПО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців, а також запровадив інформаційно-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

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