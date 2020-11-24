Кабінет Міністрів переніс з 2021-го на 2022-й рік початок дії своєї постанови "про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти та науки", згідно з якою для працівників галузі затверджувалися нові посадові оклади.
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Відповідна постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 та зупинення її дії", ухвалена на вчорашньому позачерговому засіданні Кабміну, опублікована на урядовому порталі.
Крім того, Кабмін виключив пункт про те, що мінімальна зарплата працівників освіти і науки з 1 січня 2023 року становитиме чотири розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року.
Таким чином, з 2022 року мінімальний посадовий оклад у галузі має скласти 3,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.
Що цьому передувало
- Постанову про підвищення оплати праці педагогів схвалив попередній уряд Володимира Гройсмана. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році - 3 мінімуми, 2022 році - 3,5 мінімуму. А від січня 2023 року - 4 прожиткових мінімуми.
- Однак пізніше уряд Олексія Гончарука через відсутність коштів на реалізацію реформи в державному і місцевих бюджетах зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників.
- Міносвіти заявило, що на реалізацію підвищення найнижчого посадового окладу вчителів до рівня чотирьох прожиткових мінімумів 2021 року необхідно 50 мільярдів гривень. Ці гроші планують виділити з державного бюджету до 2023 року, щоб покрити поступове підвищення окладів вчителів. Постанова мала набрати чинності ще минулого літа, але грошей тоді не було.
- Водночас Кабінет міністрів планує підвищити до 2021 року зарплати чиновникам. Планується, що посадові оклади усіх категорій державних службовців зростуть від 1 січня 2021 року. Проєкт акту направлений на погодження профспілок.
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