Дію постанови відтермінували ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

Кабінет Міністрів переніс з 2021-го на 2022-й рік початок дії своєї постанови "про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти та науки", згідно з якою для працівників галузі затверджувалися нові посадові оклади.

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Відповідна постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 та зупинення її дії", ухвалена на вчорашньому позачерговому засіданні Кабміну, опублікована на урядовому порталі.

Крім того, Кабмін виключив пункт про те, що мінімальна зарплата працівників освіти і науки з 1 січня 2023 року становитиме чотири розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року.

Таким чином, з 2022 року мінімальний посадовий оклад у галузі має скласти 3,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.

Що цьому передувало

Постанову про підвищення оплати праці педагогів схвалив попередній уряд Володимира Гройсмана. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімуму, у 2021 році - 3 мінімуми, 2022 році - 3,5 мінімуму. А від січня 2023 року - 4 прожиткових мінімуми.

Однак пізніше уряд Олексія Гончарука через відсутність коштів на реалізацію реформи в державному і місцевих бюджетах зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників.

Міносвіти заявило, що на реалізацію підвищення найнижчого посадового окладу вчителів до рівня чотирьох прожиткових мінімумів 2021 року необхідно 50 мільярдів гривень. Ці гроші планують виділити з державного бюджету до 2023 року, щоб покрити поступове підвищення окладів вчителів. Постанова мала набрати чинності ще минулого літа, але грошей тоді не було.

Водночас Кабінет міністрів планує підвищити до 2021 року зарплати чиновникам. Планується, що посадові оклади усіх категорій державних службовців зростуть від 1 січня 2021 року. Проєкт акту направлений на погодження профспілок.

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Автор: Дмитро Шварц