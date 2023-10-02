Також Україна очікує на розблокування 500 мільйонів євро допомоги в межах Європейського фонду миру.

Україна сподівається на швидку практичну реалізацію ініціативи щодо створення окремого довгострокового фонду в розмірі 20 мільярдів євро у межах Європейського фонду миру для сталої підтримки наших оборонних потреб.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі-засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Україні.

Він також наголосив, що Україна також очікує на розблокування та виділення 8-го траншу допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру.

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Зеленський у виступі висловив переконання, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти у протистоянні з Росією.

"Наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна. Справедливо закінчиться", - підкреслив президент України.

За його словами, війна тоді закінчиться відновленням територіальної цілісності України та надійним гарантуванням миру для всієї Європи.

Фінансова допомога Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2023 року Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України. Сума траншу становить 500 мільйонів євро.

Це сталося після того як НАЗК оголосило про внесення найбільшого угорського банку - OTP Bank - до списку спонсорів війни. Причиною стала позицію керівництва фінустанови продовжувати працювати в РФ та визнання так званих "ЛДНР". OTP публічно стверджує, що не має змоги продати свій російський підрозділ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через внесення угорського OTP банку до списку міжнародних спонсорів війни, йому "дуже важко" підтримати будь-яке нове рішення стосовно України, зокрема запровадження нових санкцій проти РФ. Дипломат також назвав рішення НАЗК щодо OTP банку "скандальним і неприйнятним".

Нещодавно Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) призупинило своє рішення щодо статусу банку OTP як "міжнародного спонсора війни".

Однак, в Угорщині заявили, що тимчасове виключення OTP Bank зі списку суттєво не змінює ситуацію з блокуванням Будапештом військової допомоги ЄС. Речник МЗС Угорщини Мате Пацолай в коментарі інформаційному агентству MTI заявив, що доти, доки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не буде брати участь у подальшому фінансуванні Євросоюзом постачання озброєнь в Україну.

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