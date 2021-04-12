Чиновники стурбовані тим, що Китай спробує "позбавити долар ролі основної резервної валюти в світі".

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля, щоб зрозуміти ймовірні наслідки від впровадження цифрового юаня в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За інформацією агентства, деякі чиновники стурбовані тим, що Китай спробує «позбавити долар ролі основної резервної валюти у світі».

Команду Байдена цікавить, чи можливо використовувати цифровий юань для обходу санкцій. Також Вашингтон цікавиться можливістю створення цифрового долара. Поки США не мають наміру вживати будь-яких заходів «для протидії загрозам з боку цифрової валюти Китаю».

Цифрова валюта Китаю: що відомо

Народний банк Китаю розробляє цифрову валюту, яка, як очікується, буде працювати аналогічно транзакціям через чинні платіжні додатки.

Валюта буде контролюватися владою.

КНР проводить закрите тестування цифрового юаня в декількох містах з серпня 2020 року.

У лютому 2021 року повідомлялося, що влада роздасть городянам близько $1,5 млн в рамках експерименту з використання цифрової валюти.

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Автор: Олена Коваленко