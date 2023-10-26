Минулого тижня "Велика сімка" провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій щодо заборони алмазів з РФ.

До кінця цього місяця очікується заява G7, в якій оголосять про заборону на імпорт російських алмазів, за якою невдовзі піде пропозиція по 12-му пакету санкцій Європейського Союзу щодо Росії. Про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

"Тепер нам потрібно остаточне благословення "Великої сімки", перш ніж переводити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні", - сказав дипломат ЄС.

Друге джерело повідомило, що заява, як очікується, буде зроблена протягом тижня. Очікується, що 12-й санкційний пакет ЄС буде зосереджений на російських алмазах.

Відео дня

Минулого тижня "Велика сімка" провела технічну зустріч для обговорення кількох пропозицій, висунутих Індією, промисловими групами та Бельгією.

"Канада і члени G7 обговорюють з представниками промисловості та уряду пропозиції, спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних з відстежуваністю і правозастосуванням", - заявив цього тижня представник Канади з міжнародних питань.

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що "обговорення проводяться на технічному рівні між членами G7 з Бельгією спільно з економічними гравцями в алмазному секторі".

Заборона російських алмазів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія є одним із найбільших у світі постачальників алмазів, проте цьому сектору вдавалося уникнути більшості санкцій. За нею йдуть Об'єднані Арабські Емірати та Індія.

США ще в березні 2022 року відмовилися від імпорту з країни-агресора Росії алмазів. Після цього багато західних торговців ювелірними виробами стали уникати поставок каменів з РФ. А навесні цього року Велика Британія ввела заборону на імпорт російських алмазів.

Деякі країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наполягали на забороні поставок російських алмазів, а компанія "Алроса" мала увійти у восьмий пакет санкцій. Але бельгійські дипломати і лобісти Антверпенського Всесвітнього алмазного центру, який є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами і діамантами, блокували ці пропозиції. У 2021 році РФ експортувала до Бельгії 28,2 мільйона каратів алмазної сировини.

Раніше стало відомо, що "Велика сімка" вже визначила принцип зв'язку походження і якості алмазів, але вона все ще має розібратися в технічних деталях заборони.

Походження алмазу стає зрозумілим на початку ланцюжка поставок, коли йому видається сертифікат в рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб покласти край продажу так званих кривавих алмазів, які використовувалися для фінансування воєн. ЄС, Канада та Україна у червні 2022 року на засіданні Кімберлійського процесу хотіли визнати російські алмази "кривавими", але представники Росії, Білорусі та Китаю заблокували цю пропозицію.

Вас також можуть зацікавити новини: