"Алрос" фінансував новий російський військово-морський підводний човен.

Європейський союз не буде вводити санкції щодо алмазодобувної компанії з Російської Федерації. "Алрос" не увійшов до восьмого пакету санкцій.

Про це пише EUobserver.

Бельгійські дипломати та лобісти антверпенського Всесвітнього алмазного центру, який є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами й діамантами, заявили, що санкції щодо "Алроса" коштуватимуть тисяч робочих місць в Антверпені.

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На думку журналістів, дане рішення "знаменує собою поразку країн Балтії, Ірландії та Польщі, які спочатку підтримали повну заборону алмазів, потім заборону непромислових алмазів, а потім санкції проти "Алроси".

Видання повідомляє, що російський алмазний гігант фінансував новий російський військово-морський підводний човен. Крім того, компанія віддавала мільярди євро щороку у військову скарбницю Кремля.

Також президент РФ Володимир Путін "хвалився, що ця фірма з контрольним пакетом акцій принесла йому "серйозні" доходи".

Восьмий пакет санкцій ЄС - що відомо

З 23 по 27 вересня росіяни провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, в Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін підписав з "керівниками" регіонів-Денисом Пушиліним, Леонідом Пасічником, Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо - договори про приєднання "ЛДНР", окупованих частин Херсонської та Запорізької області до РФ.

4 жовтня російський диктатор затвердив ратифікацію договорів про прийняття "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей України до складу РФ. Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України і призначив там "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Ще 28 вересня Єврокомісія запропонувала новий восьмий за рахунком пакет санкцій проти Росії у зв'язку з проведенням псевдореферендумів і спробою анексії території України.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт "продавив" свої вимоги за новим пакетом антиросійських санкцій, а саме відмова від обмеження ціни на російську нафту, а також домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що запропонований Єврокомісією восьмий пакет санкцій не відповідає рівню загострення війни проти України.

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