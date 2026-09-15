Гігантський дирижабль здійснив подорож довжиною 30 000 км

Апарат працює як літаюча вишка зв'язку, забезпечуючи стратосферний мобільний зв'язок та інтернет.

Величезний дирижабль від американської компанії Sceye успішно завершив рекордний випробувальний політ, подолавши 18 641 милю (майже 30 000 км), повідомляє Gizmodo.

Sceye запустила свою місію Service Test 1 (ST1) 9 серпня. Дирижабль здійснив транстихоокеанський переліт з Нью-Мексико до Японії і назад до США. Під час місії дирижабль зазвичай перебував на висоті близько 16,5 км.

Протягом тижня дирижабль перебував над Японією, де випробовували його здатність забезпечувати високошвидкісний зв’язок зі стратосфери для використання в надзвичайних ситуаціях та під час ліквідації наслідків стихійних лих.

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На борту дирижабля знаходилася телекомунікаційна система SceyeCELL, призначена для роботи у стратосфері. Вона дає змогу безпосередньо підключати звичайні мобільні пристрої без необхідності модифікувати смартфони.

Під час польоту дирижабль продемонстрував можливості мобільного широкосмугового зв’язку, зокрема обмін текстовими повідомленнями, голосові дзвінки, доступ до інтернету та потокову передачу відео. Також було випробувано екстрені виклики за допомогою системи надсилання аварійних сповіщень, розробленої для масштабних катастроф.

"Ця місія довела не лише те, що наші технології, системи апарата, корисне навантаження та операційна інфраструктура готові до надання послуг зв’язку, а й те, що саме стратосфера стане основою майбутньої позаземної інфраструктури", – заявив засновник і генеральний директор Sceye Міккель Вестергорд Франдсен, додавши, що стратосфера забезпечить майбутнє постійного зв’язку, включно з обіцяною ерою 6G.

Експериментальні апарати Sceye, які офіційно називають High Altitude Platform Systems (HAPS), призначені для роботи за принципом вишок стільникового зв’язку. Вони можуть залишатися у стратосфері протягом місяців або навіть років, не витрачаючи паливо. Довжина стратосферного дирижабля становить близько 65 метрів. Сонячні панелі, розміщені на верхній частині корпусу, живлять його комунікаційне обладнання та допомагають утримувати апарат на заданій позиції попри стратосферні вітри.

За даними Sceye, після розгортання системи в повному масштабі один дирижабль зможе забезпечувати покриття, еквівалентне приблизно 500 наземним вишкам. Це може зробити технологію особливо затребуваною в регіонах, де будівництво традиційної інфраструктури стикається з географічними, економічними або технічними обмеженнями.

Використання аеростатів у сучасному світі

Сучасні аеростати активно використовуються у військовій справі, наукових дослідженнях, телекомунікаціях та туризмі. Раніше росіяни розробили аеростат для забезпечення мобільного зв'язку.

Апарат призначений для забезпечення зв'язком територій із недостатнім покриттям. На відміну від мобільних базових станцій, він підіймає радіомодуль у повітря, завдяки чому особливості рельєфу менше впливають на якість сигналу. За даними російської сторони, перший аеростат уже пройшов тестову експлуатацію в мережах зв'язку.

Повідомилося також про те, що НАТО випробовує автономний дирижабль на водневому паливі, який у перспективі може використовуватися як нова платформа для патрулювання морських акваторій.

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