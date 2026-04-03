Росіяни створили великий аеростат для забезпечення зв’язку (фото)

Підняття радіомодуля в повітря допомагає зменшити вплив рельєфу на якість сигналу.

Холдинг "Росел" російської державної корпорації "Ростех" створив аеростат мобільного зв'язку. Про це держкорпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

Літальний апарат дозволяє вирішити проблему зв'язку в зонах з поганим покриттям. На відміну від пересувних базових станцій, за рахунок підйому радіомодуля в повітря рельєф місцевості практично не впливає на якість зв'язку. Повідомляється, що перший апарат пройшов тестову експлуатацію на мережах зв'язку.

Аеростат піднімається на кілька сотень метрів над землею, закріплений на утримувальному пристрої. Йдеться про автомобільну платформу, до якої він прикріплений тросами.

Встановлений на літальному апараті радіомодуль із широкоспрямованою антеною дозволяє забезпечити мобільний зв'язок у радіусі 10 кілометрів зі швидкістю 30 Мбіт/сек.

Аеростат від "Росел" має об'єм оболонки 240 кубічних метрів і може підняти корисне навантаження до 45 кг на висоту до 300 м. Виріб може працювати на висоті до одного місяця. Живлення радіомодуля ведеться композитним кабель-тросом.

Росіяни вважають, що аеростат може швидко закрити проблеми зі зв'язком у віддалених, малонаселених та важкодоступних районах. Йдеться, зокрема, про місця роботи видобувних компаній, зони надзвичайних ситуацій, а також про акваторії.

За словами фахівців порталу "Мілітарний", крім цивільного використання, такі аеростати можуть застосовуватися й у військових цілях – зокрема для ретрансляції сигналу безпілотників або підтримки зв’язку між підрозділами армії РФ.

23 березня відбувся перший груповий запуск 16 космічних апаратів для системи російської компанії "БЮРО 1440", яку часто порівнюють із супутниковою мережею Starlink від SpaceX. Запуск перших супутників цільової групи свідчить про перехід від етапу випробувань до формування "повноцінного комунікаційного сервісу".

Раніше запуск перших низькоорбітальних супутників "БЮРО 1440"‎ планувався на 2025 рік, проте його перенесли. За оцінками експертів, затримка могла бути пов’язана з неможливістю вчасно виготовити потрібну кількість космічних апаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: