Безпілотний дирижабль на водневому паливі розміром із автобус випробовують над португальськими водами для посилення морської безпеки НАТО.

НАТО проводить випробування автономного дирижабля на водневому паливі, який може стати новою платформою для морського патрулювання. Літальний апарат розміром із невеликий автобус здійснював польоти над португальськими водами, збираючи зображення кораблів та інші дані, пише TWZ.

Тести проходять у межах навчань REPMUS 25 та Dynamic Messenger 25, де альянс перевіряє новітні роботизовані системи: безпілотні надводні, підводні й повітряні апарати. Мета – оцінити, як ці технології можна інтегрувати у реальні військові операції.

Дирижабль розробила фінська компанія Kelluu. Він має довжину близько 12 метрів, може перебувати у повітрі до 12 годин на низькій висоті та не потребує злітної смуги. Апарат здатний нести різні сенсори – від інфрачервоних камер до систем, що виявляють електромагнітне випромінювання.

"Ми хочемо передати ці системи в руки наших операторів і забезпечити відповідність оперативним вимогам союзних військ", – заявив представник Об’єднаного морського командування НАТО Арло Абрахамсон.

У НАТО вважають, що подібні апарати можуть підвищити рівень ситуаційної обізнаності, особливо на тлі загроз підводній інфраструктурі в Європі. Раніше цього року альянс запустив операцію Baltic Sentry після серії саботажів кабелів, у яких підозрюють Китай та Росію.

Окрім Португалії, дирижаблі Kelluu також проходять оцінку у Фінляндії та Латвії, зокрема в межах експериментів НАТО з цифрових мереж та штучного інтелекту.

НАТО вдосконалюється на тлі загрози РФ

Нещодавнє вторгнення 19 російських безпілотників у Польщу викликало тривогу в усій Європі та ознаменувало нову небезпечну ескалацію гібридної війни РФ проти Заходу. Зокрема генсек НАТО Марк Рютте тоді заявив, що це була "найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, яку ми коли-небудь бачили", а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав такий випадок "найближчим до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни".

Як повідомляв УНІАН, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що країни НАТО не зовсім розуміють, що таке сучасна ракетно-дронова війна. Випадок з російськими дронами у Польщі показав, що системи не працюють належним чином.

