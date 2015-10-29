У США впав військовий дирижабль-утікач (відео)

Про це в середу, 28 жовтня, повідомило Reuters з посиланням на джерела, передає Лента.ру.

Інцидент стався в окрузі Монтроз, штат Пенсільванія. Інформації про постраждалих поки немає. Відзначається, що звисаючы з літального апарату троси пошкодили лінію електропередач, залишивши без електрики близько 27 тисяч осіб. Він пролетів майже 300 кілометрів, перш ніж став знижуватися, впавши в лісистій місцевості.

Незадовго до цього дирижабль-розвідник довжиною близько 70 метрів відірвався від місця кріплення на військовому полігоні Абердін в штаті Меріленд. Деякий час він пересувався на висоті 5-6 кілометрів. Його політ супроводжували два винищувачі F-16, підняті по тривозі з бази в штаті Нью-Джерсі. Причина, по якій апарат піднявся в повітря, не встановлена.

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Цей дирижабль, як пояснили в Об'єднаному командуванні аерокосмічної оборони Північної Америки (НОРАД), призначався для протиповітряної і протиракетної оборони району навколо Вашингтона.