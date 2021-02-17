Гігантське IPO Ant Group було зірвано китайською владою.

Первинне публічне розміщення акцій заснованого китайським бізнесменом Джеком Ма фінансового гіганта Ant Group було зірвано в результаті розслідування щодо співвласників компанії, яке було проведено владою Китаю.

Про це повідомляє Wall Street Journal. Як пише видання, саме результати розслідування стали однією з причин зриву IPO.

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Урядове розслідування показало, що у компанії складна структура власності. За шарами непрозорих інвестиційних компаній, що володіють пакетами акцій Ant Group, стоять кілька впливових китайців з хорошими зв'язками. Деякі з них мають політичні зв'язки, які представляють потенційну проблему для Сі Цзіньпіна та його найближчого оточення.

Як пише видання, Джек Ма і топ-менеджери компанії мали отримати мільярди доларів в результаті IPO компанії, в ході якого вона була б оцінена в більш ніж $300 млрд.

Серед інвесторів Ant, які викликали занепокоєння китайської влади, газета називає Boyu Capital, акціонером якої є Цзян Чжічен, онук колишнього китайського лідера Цзян Цземіня.

Історія конфлікту Джека Ма з владою

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у «ломбардному мисленні».

Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Холдингову Компанію.

5 лютого 2021 року Китай висунув засновнику Alibaba нові вимоги для виходу на біржу.

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Автор: Олена Коваленко