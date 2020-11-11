6 листопада 2020 року його вже призначено в.о. заступника голови правління АТ "ДПЗКУ".

Кабінет міністрів України призначив головою правління АТ "ДПЗКУ" Андрія Власенка.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Читайте такожОпитування Зеленського: стали відомі офіційні результати

6 листопада 2020 року його вже призначено в.о. заступника голови правління АТ "ДПЗКУ".

Раніше - 27 жовтня 2020 року - Міністерство економіки звільнило Власенко з посади керівника ДП "Укрліктрави" за незадовільну роботу підприємства і неналежне виконання обов'язків. На момент звільнення Власенка, загальний податковий борг підприємства становив 12 млн грн.

Нагадаємо, що з 2015 по 2020 рік Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради, очолював комісію з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

Нинішній керівник корпорації Василь Коваленко був призначений в.о. голови правління у квітні 2020 року. За 9 місяців роботи Коваленко, збиток корпорації від операційної діяльності зменшився на 31%.

Крім того, саме при Коваленко почався процес реструктуризації китайського кредиту. "Ми вже доклали максимум зусиль: звернулися до Офісу Президента, до прем'єр-міністра і до профільних міністрів, щоб тільки ініціювати перемовини, потрібно отримати погодження від Мінфіну як власника держгарантій, який є одержувачем кредиту. При Мінекономіки було проведено ряд нарад, де були присутні представники Мінфіну, МЗС, «Укрексімбанку» і народні депутати з профільних комітетів ... Поки нам заважає карантин. Але на листопад вже запланований візит урядової делегації до Китаю, під час якого це питання буде обговорюватися", - розповідав Коваленко в інтерв'ю журналістам.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН