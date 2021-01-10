На другому місці в списку найбагатших людей у світі засновник Amazon Джефф Безос зі 186 мільярдами доларів.

Статки найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Станом на 9 січня його статки становили 209 мільярдів доларів.

На другому місці в списку найбагатших людей у світі засновник Amazon Джефф Безос зі 186 мільярдами доларів.

На третій сходинці найбагатших людей планети знаходиться засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зі 134 мільярдами доларів.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Тesla буде включена до індексу S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН