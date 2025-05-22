Пенсіонери, які виїхали чи лишилися на ТОТ, мають підтвердити неотримання пенсії від РФ.

В Україні реалізували низку важливих змін для спрощення отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації. Це стосується громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та проживають на підконтрольній Україні території, українців, які проживають безпосередньо на ТОТ, та тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.

Як повідомили у Мінсоцполітики, ці кроки є відповіддю на виклики воєнного стану та спрямовані на забезпечення безперебійних виплат.

Одна ключових змін - розширення можливостей отримання пенсій для громадян, які виїхали із тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ. Відтепер вони можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в "Ощадбанку". Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.

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"Отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні Укрпошти/з доставкою додому. Змінити банк можна одним із способів: особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку", - йдеться у повідомленні.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на півроку.

У міністерстві наголосили, що для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов'язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони не одержують пенсію від Російської Федерації. Це здійснюється в заяві про призначення (поновлення, продовження) виплати пенсії або в заяві в довільній формі.

Пенсія в Україні - останні новини

У Мінсоцполітики повідомили, що пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

Пенсіонери, що проживають на непідконтрольній державі території, продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.

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