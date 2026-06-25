Ціна на мідь зростає на тлі зниження курсу долара та зростання ринку ШІ

Зазначається, що ціни на інші метали також зросли.

Ціни на мідь зросли після того, як 24 червня досягли мінімуму за сім тижнів. Ослаблення долара та зростання акцій компаній, що займаються штучним інтелектом, підтримали метал.

Видання Bloomberg пише, що зростання відбулося наступного дня після падіння на 2,1% на Лондонській біржі металів, коли перспектива підвищення процентних ставок підірвала апетит до ризику.

Раніше цього тижня промислові метали сильно постраждали, коли зміцнення долара чинило тиск на сировинні товари. Це сталося після того, як керівники Федеральної резервної системи США дали зрозуміти, що дедалі більше підтримують підвищення вартості запозичень, що стало перешкодою для всіх ризикових активів.

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Станом на 6:35 ранку за київським часом ціна на мідь на LME зросла на 0,4% – до 13 135 доларів за тонну. Таким чином, 1 грам металу коштував 13,14 долара.

Що стосується інших металів, то алюміній подорожчав на 0,2% – до 3 128 доларів після падіння до найнижчого рівня закриття з 24 лютого, втративши весь прибуток, отриманий під час "іранської війни". При цьому ціна на нікель зросла на 0,6% – до 16 925 доларів за тонну.

Ціни на метали – останні новини

16 червня ціни на алюміній впали до мінімального рівня з березня . Слабкі економічні дані з Китаю негативно вплинули на ринок металів, а інвесторів цікавила мирна угода між Іраном і США.

25 червня ціни на золото продовжили падіння після того, як днем раніше опустилися до найнижчого рівня за більш ніж сім місяців.

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