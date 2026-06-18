Ціни на мідь падають: скільки коштує метал сьогодні

Зазначається, що оптимістичним настроям настав кінець.

Ціна на мідь впала більш ніж на 1%, нівелювавши зростання, зафіксоване раніше цього тижня. Новий голова Федеральної резервної системи США Кевін Уорш викликав спекуляції щодо підвищення ставок.

Видання Bloomberg пише, що Уорш неодноразово підкреслював прихильність ФРС до боротьби з інфляцією, і трейдери на ф'ючерсному ринку масово почали робити ставки на підвищення ставок уже наступного місяця.

Що стосується металів, це поклало край сплеску оптимістичних настроїв, що спостерігався цього тижня після того, як США та Іран домовилися підписати проміжну мирну угоду. Більш жорстка політика ФРС може чинити тиск на світове економічне зростання та попит на метали.

Відео дня

Станом на 8:52 за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів знизилася на 0,9% – до 13 694,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм міді коштуватиме 13,69 долара.

Що стосується інших металів, то алюміній подешевшав на 0,5%, а цинк – на 0,4%. Ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі залишилися на рівні 99,15 долара за тонну після того, як раніше опустилися до 98,80 долара – найнижчого рівня з березня.

Ціни на метали – останні новини

12 червня ціни на мідь зросли, а акції гірничодобувних компаній різко подорожчали. Стрибок відбувся після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон перебуває на порозі припинення війни з Іраном.

16 червня ціни на алюміній впали до мінімального рівня з березня. Слабкі економічні дані з Китаю негативно вплинули на ринок металів, а інвесторів цікавила мирна угода між Іраном і США.

Вас також можуть зацікавити новини: