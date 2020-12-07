Україна обговорює з Туреччиною можливість спільно створювати ракетоносії.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, Україна працює у міжнародному проекті "Антарес", а саме, постачає перші ступені для американських ракет-носіїв.
"Це невеличкі замовлення поки. Але ми зараз шукаємо серйозних партнерів, у тому числі розмовляємо з Турецькою Республікою, щодо можливості комерціалізації ракетної галузі в плані того, щоб створити спільно ракетоносії, щоб можна було стартувати з території третіх країн. Тому що ні наша, ні турецька сторона місця для космодрому нормального надати не можемо", - сказав Уруський.
Віце-прем'єр зазначив, що Україна має знайти своє місце в міжнародному розподілі в таких високотехнологічних галузях, як авіація і ракетно-космічна.
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