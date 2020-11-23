У порівнянні з показником на 1 січня заборгованість до бюджету (недоїмка) збільшилася у чотири рази.

Підприємства та установи космічної галузі України в січні-вересні 2020 року збільшили чистий збиток до 1,038 млрд грн, що в 23 рази більше, ніж за підсумками 9 місяців 2019 року, коли чистий збиток склав 44,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

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"За 9 місяців 2020 року обсяг товарного виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств космічної галузі України в порівнянних цінах склав 1 млрд 665,2 млн грн, що становить 54,7% до відповідного періоду минулого року. Обсяг валового виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) у порівнянних цінах склав 2 млрд 165,5 млн грн, або 74,3% показників відповідного періоду 2019 року", - сказано в повідомленні.

За звітний період реалізовано продукції на 1 млрд 640,9 млн грн, що становить 53,2% від реалізації за аналогічний період минулого року. Експортовано продукції на 843,1 млн грн (34,7% від обсягу за відповідний період 2019 року), а імпортовано продукції на суму 173,8 млн грн (на 125% більше, ніж за відповідний період 2019 року).

Дебіторська заборгованість підприємств галузі (з урахуванням довгострокової) за звітний період збільшилася на 0,9% і на 30 вересня становить 4,012 млрд грн. Поточна дебіторська заборгованість становить 2,354 млрд грн, з неї прострочена - 602,7 млн грн. Частка простроченої заборгованості від загального обсягу поточної заборгованості збільшилася з 16,2% у 2019 році до 25,6% за 9 місяців 2020 року.

Кредиторська заборгованість (з урахуванням довгострокових зобов'язань) за звітний період збільшилася на 4,7% (приблизно на 1 млрд грн) і на 30 червня становила 21 млрд 888,1 млн грн. Поточна кредиторська заборгованість підприємств галузі на 30 вересня становить 7 млрд 825,5 млн грн (з неї прострочена - 834,9 млн грн). Частка простроченої заборгованості від загального обсягу поточної заборгованості збільшилася з 8,7% в 2019 році до 10,7% за 9 місяців 2020 року.

Недоїмка за платежами до бюджету станом на 30 вересня становить 197,4 млн грн. У порівнянні з показником на 1 січня заборгованість до бюджету (недоїмка) збільшилася в чотири рази.

Загальний обсяг освоєних капітальних інвестицій (без ПДВ) за 9 місяців 2020 року становить 27,9 млн грн (зменшення на 61,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року).

Знос основних засобів по підприємствах галузі на 30 вересня становить 93%.

За 9 місяців 2020 року середньооблікова чисельність працівників усіх підприємств галузі склала 13896 осіб (економічно активних підприємств - 13 864 осіб). У порівнянні з даними минулого року вона зменшилася на 1646 осіб (або на 10,6%).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по галузі за 9 місяців 2020 року становить 8 695,4 грн, зменшившись у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6,4%.

За звітний період не вдалося ліквідувати заборгованість із заробітної плати. Станом на 30 Червня вона склала 156,262 млн грн, збільшившись порівняно з відповідним періодом минулого року на 42,4%.

Кадрові перестановки в Держкосмагентстві

24 січня 2020 року Кабінет Міністрів призначив Володимира Усова головою Державного космічного агентства України.

16 листопада 2020 року Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив главу Державного космічного агентства України Володимира Усова.

Виконуючим обов'язки голови ДКАУ був призначений Михайло Лев.

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Автор: Дмитро Шварц