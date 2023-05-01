Очікується, що скорочення торкнеться фахівців, які працюють на адміністративних і облікових посадах, включаючи касирів, продавців, операторів введення даних і бухгалтерів.

У найближчі роки світові ринки праці зіткнуться з масовими скороченнями, пов'язаними з тим, що штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Всесвітнього економічного форуму, близько 75% компаній, опитаних ВЕФ, заявили, що протягом п'яти років планують впровадити технології штучного інтелекту, що, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 млн робочих місць.

Очікується, що скорочення торкнеться фахівців, які працюють на адміністративних та облікових посадах, включаючи касирів, продавців, операторів введення даних та бухгалтерів.

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Як йдеться в матеріалі, світові ринки праці готові до нової епохи турбулентності, оскільки такі технології, як штучний інтелект, прискорюють скорочення канцелярської роботи, одночасно збільшуючи попит на фахівців з технологій та кібербезпеки.

Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться в результаті впровадження ШІ, діджиталізації та інших економічних змін, таких як перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків поставок.

В опитуванні взяли участь понад 800 компаній, в яких працює 11,3 млн осіб у 45 країнах світу.

Ринок праці в Україні

У березні 2023 року на Work.ua розмістили 75 575 вакансій - на 14% більше, ніж у лютому (66 245). Частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року становить майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року - 91%.

Серед найвищих зарплат, які пропонують фахівцям (не ІТ) на не керівних посадах, виділяли 52,5 тис.грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32,5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтовщику, ріелтору.

У березні 2023 року в Україні на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Йдеться про 7220 нових вакансій. Найбільш затребуваною стала посада бармена (1370 пропозицій). Друге місце за кількістю вакансій посідає сфера обслуговування.

Також більше роботи пропонували в будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і робочі спеціальності. Крім того, були потрібні менеджери з продажу, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри.

Станом на 5 квітня 2023 року в Україні були відкриті 75 тисяч нових вакансій. З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм".

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