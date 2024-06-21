Компанія брала участь у будівництві верфей і модулів для "Арктик СПГ - 2".

Китайська Wison New Energies, що відповідає за будівництво модулів для проєкту "Новатека" "Арктик СПГ - 2", оголосила про відхід з Росії. У Компанії пояснили таке рішення турботою про "стратегічне майбутнє".

"Рада директорів Wison New Energies ухвалила рішення припинити всі поточні проєкти в РФ і негайно і на невизначений термін припинити участь у нових", - йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на LinkedIn.

При цьому в компанії зазначили, що рішення ухвалено в рамках турботи про "стратегічне майбутнє".

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"Ми повністю усвідомлюємо, який вплив це рішення може мати на відповідних партнерів і співробітників, і зробимо все можливе, щоб належним чином розв'язати всі подальші питання і забезпечити плавний перехід", - вказали в компанії.

Компанія займалася проєктуванням, постачанням обладнання, матеріалів і комплектуючих у Росію і виступала одним з основних технологічних партнерів "Новатека". Зокрема, вона брала участь у будівництві верфей і модулів для "Арктик СПГ - 2", яке потрапило під санкції США.

За даними High North News, Wison має поставити щонайменше чотири з 14 модулів для останньої лінії "Арктик СПГ - 2" - два відправлено до Білокам'янки, а ще два чекають на відправку.

"Ймовірно, компанія встигне відвантажити замовлені для останньої лінії модулі перед припиненням співпраці", - каже незалежний експерт Олександр Собко.

Крім того, компанія Wison мала брати участь у будівництві берегової електростанції для "Арктик СПГ - 2" на 1,5 ГВт на машинах китайської Harbin Gaungham Gas Turbine. Проєкт планувалося реалізовувати в три етапи, зводячи на кожному по 400 МВт потужності.

Дочірня компанія Wison New Energies - Wison (Nantong) Heavy Industries - також має контракти з "Росатомом" на будівництво корпусів для трьох плавучих атомних енергоблоків (ПЕБ), що мають постачати електроенергію до Баїмського ГЗК на Чукотці. Вартість контракту становить 225,8 мільйона доларів. Передбачалося, що збирати ПЕБи будуть уже в Росії на Балтійському заводі.

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