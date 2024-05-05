Санкції душать арктичні газові амбіції Путіна: Bloomberg розкрило проблеми РФ

"Арктик СПГ 2" має вирішальне значення для розширення експортних потужностей Росії.

Економіка Росії виявилася напрочуд стійкою до натиску західних санкцій. Через два роки після вторгнення Кремля в Україну вона продовжує фінансувати дорогу війну і підтримувати Володимира Путіна, але ефект від обмежень все ж відчувається в Москві.

Видання Bloomberg пише, що підприємство "Арктик СПГ 2" під керівництвом ПАТ "Новатек" є ключовою частиною планів Москви зі збільшення експорту і поповнення скарбниці. Уже кілька місяців воно готове постачати скраплений природний газ на нові ринки, але простоює через обмеження США.

Росія давно прагне збільшити свою частку на світовому ринку СПГ, але війна і різке скорочення сухопутного експорту до Європи, яке відбулося після неї, посилили важливість цих амбіцій. Москва хоче збільшити виробництво СПГ утричі до 2030 року, що дасть змогу отримувати щонайменше 35 мільярдів доларів на рік.

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Санкції проти Росії працюють

Наразі Росія посідає четверте місце у світі за експортом СПГ, але обмеження, накладені на флагманський проєкт "Арктик СПГ 2", стримують її прагнення йти далі. Ще більше занепокоєння у Москви викликає той факт, що ці санкції послужили зразком для майбутніх спроб Заходу обмежити газові доходи Кремля, націлившись на такі підприємства, як Ямал або Сахалін-2 на Далекому Сході, які, як і раніше, постачають газ у Європу та Азію.

"Санкції США працюють напрочуд добре", - каже Мальте Гумперт, засновник Арктичного інституту. "Тут вони дійсно випереджають події. Вони заблокували "Арктик СПГ 2" ще до початку виробництва, заблокували судна до того, як їх могло бути доставлено. Все інше, наприклад, нафта або тіньовий флот, завжди реактивне".

Відтоді як торік адміністрація Байдена ввела санкції проти заводу "Арктик СПГ 2", покупці в Китаї та Індії відмовляються купувати СПГ навіть зі знижкою. Юристи в Сінгапурі та Лондоні, тим часом, відмовилися від участі в проєкті.

Навіть суднобудівники заплуталися в обмеженнях: судна вартістю в сотні мільйонів доларів нині застрягли в сухих доках у Південній Кореї. Ніхто не може їх купити або орендувати. Газ опинився в пастці.

На відміну від експорту нафти, який триває, попри обмеження цін та інші санкції, за допомогою величезного "тіньового флоту", СПГ складніше перевозити, багато в чому через складнішу технологію, необхідну для навантаження і перевезення переохолодженого палива.

Новий санкційний удар

Тепер Європейський союз, який все ще спирається на російський СПГ і не бажає обмежувати його імпорт, готується вжити деяких заходів. Європа не вводить прямої заборони на паливо, але обговорення в блоці сигналізують про те, що газ більше не є забороненим, оскільки війна триває вже третій рік.

На обговорення винесено план заборони на використання портів ЄС для реекспорту російських поставок, призначених для третіх країн. Це важливо, оскільки російські заводи СПГ в арктичному регіоні розташовані далеко, тому паливо зазвичай спочатку доставляють у європейські порти для подальшого реекспорту в Азію. Нові обмеження призведуть до того, що російський флот буде перевантажений до межі.

Проблеми амбітного проекту Путіна

Наразі США намагаються домогтися того, щоб арктичне підприємство стало "мертвим вантажем" для РФ. У Вашингтоні не бояться таких кардинальних заходів, тому що заморожування "Арктик СПГ 2" може завдати шкоди Москві, але не викликати значних коливань на світових ринках природного газу.

Є й інші переваги для Вашингтона. Для торгівлі СПГ потрібні дорогі спеціалізовані судна, які можна відстежувати за допомогою супутникових даних, що робить створення альтернативного флоту практично неможливим. У той час як сьогодні налічується близько 7500 нафтових танкерів різних розмірів, уся галузь СПГ налічує близько 700 суден.

Крім того, для "Арктик СПГ 2" потрібен унікальний тип судна, здатний долати товстий лід. Для цієї операції було замовлено 21 танкер, включно з суднами, що належать південнокорейським компаніям Hanwha Ocean Co. і Mitsui OSK. Зараз вони насилу знаходять нових власників. Звичайно, Росія може залучити власні потужності, і на верфі "Зірка" будують судна для перевезення СПГ, але навіть їхнє будівництво відкладається через санкції.

"Найбільшою перешкодою для розвитку "Арктик СПГ 2" є наявність танкерів. Це слабке місце в загальній стратегії Росії", - каже Тейн Густафсон, професор Джорджтаунського університету. "Довгострокові перспективи затьмарює той факт, що основне завдання, яке полягало в розробці СПГ для Східної Азії через Північний морський шлях, наразі нездійсненне".

Плани Кремля

Росія володіє найбільшою у світі часткою природного газу, близько 20% запасів, але їй все ще потрібно перетворити його на доходи. Нові трубопроводи не будуються досить швидко, щоб перенаправити продажі, тому залишається тільки СПГ.

Кремль каже, що до 2030 року він хоче експортувати понад 100 мільйонів тонн СПГ на рік, порівняно з приблизно 31 мільйоном торік - із санкціями чи без них.

Однак масштаб проблеми доведеться визнати, оскільки санкції накопичуються, а технології відтворюються повільно. За консервативного сценарію виробництво може фактично стагнувати до 2027 року, а це означає, що швидко нарощувати обсяги виробництва "Арктик СПГ 2" не вдасться.

Щоб хоч якось виправити ситуацію, "Новатек" найняв персонал у Китаї, а в лютому направив своїх представників до Індії, але поки що жодних конкретних угод не укладено.

Нове випробування для компанії буде влітку, коли "Новатек" планує відправити перший вантаж з "Арктик СПГ 2", скориставшись досить тонким льодом, щоб використовувати звичайне судно.

Газові амбіції РФ

Іноземні акціонери проєкту "Арктик СПГ-2", контрольованого російським "Новатеком", оголосили форс-мажор через санкції.

Вторгнення РФ в Україну поставило під удар найамбітніший газовий проект Путіна. В арктичному регіоні розгорнулося справжнє протистояння між США і Росією

Водночас Туреччина готує багатомільярдну угоду з американською компанією. Анкара прагне обмежити свою залежність від російських енергоносіїв.

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