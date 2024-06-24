Новий 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії затвердили у значно м’якшому варіанті, ніж від початку планувалося. Все через позицію Німеччини. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, слова якого наводить німецьке видання N-TV.
Його естонський колега Маргус Цахкна каже, що в Євросоюзі "стає все важче знайти консенсус щодо нових санкцій". Досі це відбувалося переважно через Угорщину, але тепер федеральний уряд Німеччини заблокував жорсткіші правила експорту підсанкційних товарів в треті країни.
Зазначається, що Європейська комісія пропонувала притягати до відповідальності європейські компанії, якщо продані нею підсанкційні товари потрапляють спочатку, наприклад, в Казахстан, а звідти в Росію. Однак у Берліні виступили проти цього, боячись, що такі заходи завдадуть Німеччині більше шкоди, ніж Росії. Тож у фінальній версії санкційного пакету до європейських компаній просто висунуто вимогу "докладати максимальних зусиль", аби їхні товари не опинилися в Росії.
Нові санкції ЄС проти Росії: що відомо
Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції зокрема передбачають:
- заборону на транзит російського скрапленого природного газу (СПГ) через територію ЄС в треті країни;
- заборону на нові інвестиції в російські СПГ-проекти;
- заборону на доступ до портів ЄС і надання послуг суднам з так званого "тіньового танкерного флоту" РФ;
- ширшу заборону на польоти в ЄС;
- подальший імпортно-експортний контроль та обмеження.