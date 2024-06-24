Берлін боїться, що боротьба з обходом санкцій нашкодить німеццькій економіці.

Новий 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії затвердили у значно м’якшому варіанті, ніж від початку планувалося. Все через позицію Німеччини. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, слова якого наводить німецьке видання N-TV.

Його естонський колега Маргус Цахкна каже, що в Євросоюзі "стає все важче знайти консенсус щодо нових санкцій". Досі це відбувалося переважно через Угорщину, але тепер федеральний уряд Німеччини заблокував жорсткіші правила експорту підсанкційних товарів в треті країни.

Зазначається, що Європейська комісія пропонувала притягати до відповідальності європейські компанії, якщо продані нею підсанкційні товари потрапляють спочатку, наприклад, в Казахстан, а звідти в Росію. Однак у Берліні виступили проти цього, боячись, що такі заходи завдадуть Німеччині більше шкоди, ніж Росії. Тож у фінальній версії санкційного пакету до європейських компаній просто висунуто вимогу "докладати максимальних зусиль", аби їхні товари не опинилися в Росії.

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Нові санкції ЄС проти Росії: що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції зокрема передбачають:

заборону на транзит російського скрапленого природного газу (СПГ) через територію ЄС в треті країни;

заборону на нові інвестиції в російські СПГ-проекти;

заборону на доступ до портів ЄС і надання послуг суднам з так званого "тіньового танкерного флоту" РФ;

ширшу заборону на польоти в ЄС;

подальший імпортно-експортний контроль та обмеження.

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