У окупованих портах дрони розбили 5 кораблів з краденим українським зерном, - Мадяр

Росіяни зафарбовують назви суховантажів та танкерів, але це їх не рятує.

Вночі Сили безпілотних систем ЗСУ уразили пʼять нелегальних суден росіян у тимчасово окупованих портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах. Судна вивозили, у тому числі вкрадене українське зерно.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді. "Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден-суховантажів & танкерів та вимкнені радари, з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидання військових вантажів та горючки, вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень", - написав командувач у Telegram.

Він наголосив, що контрабандну логістику окупантів слід зупинити, тому вночі 5 червня ураження зазнали суховантажі та танкер з боку українських безпілотних систем, оснащених гарною оптикою та потужною бойовою часиною.

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Ураження російських кораблів

Нагадаємо, 4 червня у тимчасово окупованому Криму СБС ЗСУ уразили прикордонний сторожовий корабель "Світляк" проєкту 10410. Це сталося у населеному пункті Юркіне. Призначення одиниці - контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина корабля - 49,5 м, озброєння - 16 комплектів ПЗРК "Ігла", артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати.

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