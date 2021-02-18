Для цього Держпродспоживслужба співпрацюватиме з "Асоціацією виробників України".

Держпродспоживслужба у співпраці з Громадською спілкою" Асоціація виробників України " найближчим часом проведе аналіз якості побутової техніки, представленої на споживчому ринку України.

Читайте такожУкраїна створює чудовий бізнес-клімат для контрабандистів – експертПро це повідомила прес-служба відомство.

Згідно з повідомленням, Держпродспоживслужба та асоціація підписали меморандум про співпрацю, який передбачає об'єднання зусиль з метою виключити продаж в Україні неякісної побутової техніки.

"Ми фіксуємо велику кількість звернень споживачів щодо якості саме непродовольчих товарів, тому потрібно посилювати цей напрямок роботи. Адже якість і безпека товарів - це, перш за все, здоров'я наших громадян", - наводяться слова голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької.

Також повідомляється, що найбільша кількість звернень, скарг та заяв від громадян з питань захисту споживачів у 2020 році стосувалася саме якості непродовольчих товарів.

Що цьому передувало

За даними Держпродспоживслужби, серед продуктів харчування найчастіше в Україні підробляють вершкове масло.

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Автор: Ганна Нагорна