Загальна сума штрафів становить 30 мільйонів гривень.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) в рамках проекту з дослідження ринку масла "СТОП фальсифікат" оштрафував п'ять компаній за виробництво підробленого вершкового масла і введення споживачів в оману.

Читайте такожМолочна та цукрова галузі в Україні перебувають у глибокій кризі - експерти

Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Зокрема, 10 листопада комітет оштрафував ТОВ "Богодухівський молокозавод" на 20,6 мільйона гривень, ТОВ "Малороганський молочний завод"(Харківська область) на 4,4 мільйона гривень, ТОВ "Гайсинський молокозавод" Вінницька область) на 3,6 мільйона гривень і ТОВ "Сімол" (Київська область) на 1 мільйон гривень. Також раніше, 4 листопада, АМКУ наклав штраф на ТОВ "ІНТЕР-Мол" (Дніпро) у розмірі 968 тисяч гривень за недобросовісну конкуренцію.

Таким чином, загальна сума штрафів становила 30 мільйонів гривень.

"Комітет виявив низку недобросовісних виробників, які виготовляли суміші з невідомими складовими й при цьому називали продукт "маслом". У деяких випадках вміст немолочних і рослинних жирів досягав 90-100%. Подібне "немасло", крім продажу в магазинах й на оптових ринках, поставлялося через систему публічних закупівель в школи, дитсадки, інтернати, лікарні", - наголошується в повідомленні.

В АМКУ підкреслюють, що не лише вищезазначені суб'єкти господарювання фальсифікували молочну продукцію.

"Комітет завершує розгляд справ щодо інших виробників, порушники будуть притягнуті до відповідальності за порушення конкурентного законодавства", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

За підсумками медіапроекту з моніторингу вершкового масла "СТОП фальсифікат", близько 20% зразків вершкового масла в українських магазинах виявилися фальсифікатом, що містить жири нетваринного походження.

Довідка УНІАН

Проект "СТОП фальсифікат" реалізується за участю журналістської команди телеканалу "1+1" "ТСН Тиждень" за підтримки Держпродспоживслужби, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та ГО "Громадський контроль захисту прав споживачів".

Проект стартував 16 грудня 2019 року та спрямований на посилення захисту споживачів та очищення ринку від фальсифікованої продукції.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна