Генеральні прокурори штатів можуть подати позови проти Facebook вже наприкінці 2020 року.

Федеральна влада і влада штатів готуються висунути антимонопольні звинувачення проти Facebook через покупку компанією додатків Instagram і WhatsApp.

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте такожІлон Маск потрапив до трійки найбагатших людей світу

Як пише видання, угоди залишили користувачам мало якісних альтернатив. За словами джерел видання, ці звинувачення становлять критично важливу частину того, що може бути широкомасштабним судовим ударом по Facebook.

Повідомляється, що генеральні прокурори штатів почали розслідування щодо цих угод Facebook у 2019 році та планують подати позови на початку грудня 2020 року. Підписати позови планують близько 40 Штатів.

Також повідомляється, що на фінальній стадії знаходиться і розслідування Федеральної Торгової Комісії США. Відзначається, що комісія намагається координувати свої дії з лідерами Штатів, проте регулятор і штати можуть подати два антимонопольних позови у двох різних місцях.

Критика з боку Сенату США

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США. Глави Facebook, Google і Twitter Марк Цукерберг, Сундар Пічаї та Джек Дорсі близько чотирьох годин відповідали на питання комітету з торгівлі Сенату США.

Попередні претензії

28 травня 2020 року засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розкритикував Twitter за те, що компанія відзначила пости президента США Дональда Трампа як "недостовірні".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН